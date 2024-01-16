Виступаючи у парламенті країни, британський прем'єр застосував формулювання "безпекові зобов'язання".

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час виступу у парламенті не вживав терміну "безпекові запевнення" (security assurances) стосовно угоди з Україною. Натомість у своїй промові глава британського уряду кілька разів використав формулювання "зобов'язання" (commitments).

Сунак, зокрема, нагадав про свій візит до Києва минулого тижня і підкреслив, що Британія була першою країною в Європі, яка почала навчати українських солдатів, надала Україні основні бойові танки і далекобійні ракети.

"Тепер ми перші, хто дотримує обіцянку, зроблену на торішньому саміті НАТО разом з іншими країнами надати нові двосторонні безпекові зобов'язання", – сказав британський прем'єр.

Він також підкреслив, що законне місце України - в НАТО, і Альянс стане сильнішим разом з Україною.

"Але ці зобов'язання допоможуть подолати прогалину до того часу", – наголосив Сунак.

Як відомо, термін "безпекові запевнення" був використаний у назві так званого "Будапештського меморандуму", тому нині Київ наполягає на застосуванні саме формулювання "безпекові зобов'язання".

Безпекова угода України з Великою Британією

12 грудня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну безпекову угоду. Згідно з документом, Королівство надасть Україні 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги. Крім того, Лондон допомагатиме Києву в обміні розвідданими, військовій підготовці та оборонно-промисловій співпраці.

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