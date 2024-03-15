Українські захисники продовжують нищити російських окупантів. За минулу добу, 14 березня, бійці ЗСУ скоротили армію РФ ще на 580 солдат.
За інформацією Генерального штаб Збройних сил України в Facebook, загальні бойові втрати противника станом на 15 березня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 428420 (+580) осіб;
- танків ‒ 6758 (+1) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 12949 (+11);
- артилерійських систем / РСЗВ – 10580 (+15) / 1017 (+0);
- засоби ППО ‒ 717 (+0);
- літаків / гелікоптерів – 347 (+0) / 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34);
- крилаті ракети ‒ 1920 (+0);
- кораблі /катери ‒ 26 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13993 (+34);
- спеціальна техніка ‒ 1711 (+3).
Ситуація на фронті станом на 15 березня - останні новини
В Генштабі повідомили, що росіяни значно посилили атаки на південно-східному відрізку фронту. Тут зараз відбувається дві третини усіх бойових зіткнень з агресором.
При цьому російські війська збільшують інтенсивність використання дронів на Лимано-Куп'янському напрямку. Їм вдалось перехопити ініціативу.
Загалом на фронті між Силами оборони та окупаційними військами відбулося 76 бойових зіткнень.