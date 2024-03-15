Українські захисники знищили 34 дрони, 11 ББМ та іншу техніку.

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів. За минулу добу, 14 березня, бійці ЗСУ скоротили армію РФ ще на 580 солдат.

За інформацією Генерального штаб Збройних сил України в Facebook, загальні бойові втрати противника станом на 15 березня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 428420 (+580) осіб;

танків ‒ 6758 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 12949 (+11);

артилерійських систем / РСЗВ – 10580 (+15) / 1017 (+0);

засоби ППО ‒ 717 (+0);

літаків / гелікоптерів – 347 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34);

крилаті ракети ‒ 1920 (+0);

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 13993 (+34);

спеціальна техніка ‒ 1711 (+3).

Ситуація на фронті станом на 15 березня - останні новини

В Генштабі повідомили, що росіяни значно посилили атаки на південно-східному відрізку фронту. Тут зараз відбувається дві третини усіх бойових зіткнень з агресором.

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При цьому російські війська збільшують інтенсивність використання дронів на Лимано-Куп'янському напрямку. Їм вдалось перехопити ініціативу.

Загалом на фронті між Силами оборони та окупаційними військами відбулося 76 бойових зіткнень.

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