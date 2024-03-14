Щодня на Лимано-Куп'янському напрямку РФ намагається завдати близько 40 ударів дронами-камікадзе.

Російські війська збільшують інтенсивність використання дронів на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це заявив в ефірі телемарафону начальник прес-служби штурмової бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

"Ця війна показала, що найбільше зараз використовуються FPV-дрони і взагалі безпілотні літальні апарати з обох сторін. Ми їх почали першими використовувати, ворог швидко перейняв ініціативу. Зараз вони самостійно виробляють велику кількість і розвідувальних, і ударних дронів-камікадзе. На нашій ділянці активно ворог їх використовує", – каже Шевцов.

Він також додав, що ворог щодня намагається здійснити близько 40 ударів дронами-камікадзе по українських позиціяхм на цьому напрямку. Але велику кількість з них Сили оборони встигають знищити чи знешкодити.

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"Переважна більшість тих дронів, які використовує ворог зараз, під час їхнього знешкодження вибухають у повітрі або під час посадки. Якщо раніше, наприклад місяць тому, нам вдавалося більше їх приземлити, перепрошити і відправити назад ворогу, то зараз такої можливості стає дедалі менше. З нашого боку ми також активно використовуємо безпілотники, як для проведення розвідки, так і для здійснення ударів FPV-дронами та скидами. Все залежить від місцевості, де ми їх використовуємо", – розповідає Шевцов.

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Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав бригади, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. Там він зокрема заявив про те, що протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план.

Бійці Третьої штурмової бригади розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку. Вони порівняли бої за Бахмут та Авдіївку, розповіли про евакуацію та роботу БпЛА.

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