Найбільше атак на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом минулої доби, 14 березня, на фронті між Силами оборони та окупаційними військами відбулося 76 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Лиманському напрямку бої велись в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області. За підтримки авіації, ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ, але успіху не досяг.

Водночас на Бахмутському напрямку відбито 5 атак окупантів в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області. На Авдіївському напрямку ситуація важча - ЗСУ відбили там 20 спроб штурмів росіян в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

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"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та західніше Вербового Запорізької області", - додали у відомстві.

На Херсонському напрямку росіяни здійснили одну спробу вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, але успіху не мали.

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За даними ISW, російські окупанти залучають до бойових дій на сході України тактичні й оперативні резерви. Таким чином вони хочуть підтримати та наростити темпи наступальних операцій.

Росіяни значно посилили атаки на південно-східному відрізку фронту. Тут зараз відбувається дві третини усіх бойових зіткнень з агресором.

Крім того, російські війська збільшують інтенсивність використання дронів на Лимано-Куп'янському напрямку. Їм вдалось перехопити ініціативу.

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