Особливо гарячим є відтинок фронту в Донецькі області.

Росіяни значно посилили атаки на південно-східному відрізку фронту. Тут зараз відбувається дві третини усіх бойових зіткнень з агресором, Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, в операційній зоні цього угруповання за минулу добу відбулося загалом 57 бойових зіткнень. А сьогодні, ще до 8-ї ранку ворог здійснив 24 атаки. Найбільше штурмових дій ворога (12) зафіксовано у Донецькій області.

"Про ту напругу, яка була вночі і яка зранку, свідчить одна цифра. Станом на 8-му ранку відбувалося одночасно 13 бойових зіткнень. Так не було вже дуже давно", – заявив Лиховій.

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Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, російські війська збільшують інтенсивність використання дронів на Лимано-Куп'янському напрямку. Як розповів представник штурмової бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов, росіяни перейняли у ЗСУ і вправно застосовують тактику використання безпілотників.

За його словами, раніше російськи дрони вдавалося глушити, "перепрошивати" та відправляти назад росіянам. Але тепер російські дрони вдається хіба що збивати.

Також ми розповідали про запуск ротацій на передовій. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри складну обстановку на всій лінії фронту, вдалося запустити ротацію підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.

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