Також за добу було знищено 19 артсистем та 10 танків ворога.

За добу Збройні сили України знищили ще понад 500 російських окупантів.

Як повідомляється на сторінці ГШ ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 серпня цього року серед особового складу орієнтовно склали близько 250 тис. 800 (+560) осіб.

Внаслідок успішних дій українських захисників було знищено:

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танків - 4 тис. 254 (+10) одиниці;

бойових броньованих машин – 8 тис. 278 (+8);

артилерійських систем – 4 тис. 996 (+19);

реактивних систем залпового вогню – 709;

засобів протиповітряної оборони - 468 (+1) одиниць;

літаків – 315;

гелікоптерів - 312 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 тис. 158 (+4),

крилатих ракет – 1 тис. 377.

Крім того, кораблів/катерів було знищено 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 7 тис. 460 (+9) та спеціальної техніки - 737 (+2).

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Російські окупанти намагалися наступати в районах трьох населених пунктів на Бахмутському напрямку, але їхні спроби були безуспішні.

На Запорізькому напрямку загарбники вели безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

У ЗСУ повідомляли, що окупаційні війська на сході змушені щотижня підтягувати нові сили через постійні втрати в особовому складі та техніці.

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