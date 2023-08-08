ЗСУ знищили велику кількість техніки ворога / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу Збройні сили України знищили ще понад 500 російських окупантів.

Як повідомляється на сторінці ГШ ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 серпня цього року серед особового складу орієнтовно склали близько 250 тис. 800 (+560) осіб.

Внаслідок успішних дій українських захисників було знищено:

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  • танків - 4 тис. 254 (+10) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 8 тис. 278 (+8);
  • артилерійських систем – 4 тис. 996 (+19);
  • реактивних систем залпового вогню – 709;
  • засобів протиповітряної оборони - 468 (+1) одиниць;
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів - 312 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 тис. 158 (+4),
  • крилатих ракет – 1 тис. 377.

Крім того, кораблів/катерів було знищено 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 7 тис. 460 (+9) та спеціальної техніки - 737 (+2).

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Війна в Україні - останні новини 

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Російські окупанти намагалися наступати в районах трьох населених пунктів на Бахмутському напрямку, але їхні спроби були безуспішні. 

На Запорізькому напрямку загарбники вели безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. 

У ЗСУ повідомляли, що окупаційні війська на сході змушені щотижня підтягувати нові сили через постійні втрати в особовому складі та техніці.

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