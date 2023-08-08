Українські військові також уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Авіація ЗСУ за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військ.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, бійці ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 радіолокаційні станції противника.

Відео дня

Водночас загарбники завдали 7 ракетних та 42 авіаційних ударів, а також 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок дій окупаційних військ РФ є загиблі та поранені серед цивільного населення, а житлові будинки та інша інфраструктура зазнали руйнувань.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, російські війська на сході змушені щотижня підтягувати нові сили через постійні втрати в особовому складі та техніці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія влаштувала блокаду Чорного моря, що супроводжується постійними обстрілами території України. Якщо удари продовжаться, РФ може залишитися без кораблів до кінця війни.

Впродовж тижня українські військові змогли не допустити просування ворога на кількох напрямках східного фронту та знищити чимало російської техніки та військових.

Вас також можуть зацікавити новини: