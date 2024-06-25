Українцям потрібно надати достатньо засобів ППО, підкреслив помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн.

Триває повномасштабна війна в Україні проти росіян, і перший крок для успіху українців у протистоянні полягає у тому, щоб зупинити спроби супротивника прорватися на східній частині нашої держави.

Необхідно позбавити РФ можливості використовувати її вогневі рубежі й заважати громадянам України відновлювати економічну сферу життя, розповів помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн у Вашингтоні, повідомляє "Укрінформ", посилаючись на відомості власного кореспондента.

За його словами, для цього нашим захисникам треба надати достатньо засобів протиповітряної оборони й іншу зброю, яка необхідна для продовження тривалої боротьби. На думку О’Браєна, тоді РФ може замислитися над тим, чи зможе рухатися вперед.

Відео дня

"Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході. І це перший крок до успіху", - сказав він.

Важливі новини України про війну - зараз це варте уваги

США активно допомагають українцям протистояти агресії росіян, у тому числі надають техніку та зброю. Варто зазначити, що американська сторона вже дозволила захисникам України бити по частині території РФ, щоб захистити себе від ворожих ударів та атак.

24 червня журналісти дізналися, що скоро влада Штатів може оголосити про надання нашій державі нового пакету військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: