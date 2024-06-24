Востаннє про новий пакет допомоги для України США повідомляли 7 червня.

У вівторок, 25 червня 2024 року, Сполучені Штати Америки можуть оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги. Про це повідомляє кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб з посиланням на американського чиновника.

"Очікується, що США оголосять про надання додаткової військової допомоги Україні вартістю 150 мільйонів доларів уже завтра, сказав мені американський чиновник", – написала журналістка в мережі Х.

Зазначимо, що востаннє про новий пакет допомоги для України США повідомляли 7 червня. Його вартість становила на 225 мільйонів доларів. До того пакету увійшли, зокрема, боєприпаси для HIMARS.

Відео дня

Допомога Україні: інші новини

Сили оборони України отримають першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи до кінця червня. Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова. Зазначається, що ці боєприпаси будуть модифіковані компаніями ще до того, як Київ отримає їх.

Раніше у ЗМІ писали, що американська корпорація AM General таємно поставила до України свою нову розробку. Йдеться про 105-мм САУ 2-CT Hawkeye, яка наразі лише перебуває на тестах в армії США.

Вас також можуть зацікавити новини: