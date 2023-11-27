За словами речника Повітряних сил Ігната, країні потрібне "раціональне озброєння", щоб знищувати БПЛА - зокрема, зенітні гармати, такі, які має Gepard.

Цієї зими дрони - це те, що загрожуватиме Україні у більшій кількості, ніж ракети. Про це в ітнерв'ю виданню Новинарня сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, країні потрібне "раціональне озброєння", щоб знищувати БПЛА - зокрема, зенітні гармати, такі, які має Gepard, та аналогічні системи.

"Такі системи мають свій локатор, свою оптичну прив’язку до цілі, радіолокаційний супровід, застосовується автоматизоване управління, яке визначає, в який момент повернути башту, в якому напрямку, який взяти кут та відпрацювати по цілі. І однією чергою система знищує "шахед". Летять, скажімо, вісім розривних снарядів, які потім розриваються на тисячі вражаючих елементів. Хмара шрапнелі – і "шахеда" гарантовано немає", - розповів Ігнат.

Водночас він уточнив, що попри ефективність даних систем, радіус їхньої дії не перевищує п'яти кілометрів.

Відео дня

"Скільки нам треба "Гепардів" із таким радіусом? Так, ми не зможемо перекрити всю державу. Це неможливо. Немає стільки зброї у світі, щоб ми забезпечили суцільний захист. Україна – це 603 тисячі квадратних кілометрів. Протяжність лінії фронту – 2,5 тисячі кілометрів", - нагадав речник ПС ЗСУ.

Дрони на війні в Україні - останні новини

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, чи зможе РФ бити "Шахедами" по Україні в заметіль. За його словами, термін "нельотна погода" існує не просто. Холод, сильний вітер і погана видимість впливають на роботу авіації, а також на здатність РФ "прицільно" бити дронами. При цьому на роботу БПЛА впливає потужність вітру, їх може просто здувати.

"Якщо сильний вітер, то це може впливати, бо може просто здувати ті безпілотники. Менше це впливає на крилаті ракети. А БПЛА - це фактично літак, який має свої льотні характеристики, потужність, дальність польоту, тому негода дещо впливає", - зазначив Ігнат.

Минулого тижня Київ був близький до відключень світла та введення графіків через атаку дронами. Вночі 25 листопада окупанти влаштували чергову атаку БПЛА на Україну. У Повітряних силах зазначали, що тоді російські окупанти випустили по країні рекордну кількість ударних БПЛА — близько 75 "шахедів", з яких 71 збили. Основним напрямком удару був Київ.

Вас також можуть зацікавити новини: