Загалом, за його словами, Україні вже вдалося повернути 50% територій, які захопила Росія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за останні місяці на полі бою в Україні відбулися найзапекліші бої з початку повномасштабного вторгнення РФ.

При цьому союзники Києва вражені досягненнями української армії, а також втратами з боку російських окупантів, додав генсек НАТО, передає 24 канал. Він зауважив, що попри те, що лінія фронту суттєво не змінилась, насправді зараз відбуваються дуже важкі бої.

"Те, що ми бачимо, не є інтенсивними бойовими діями, а є надзвичайно складною концентрацією на лінії фронту, особливо на сході ми бачимо велику кількість жертв. І деякі з найбільш інтенсивних боїв, які ми бачили, відбулися протягом останніх тижнів і місяців", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що партнери України мають розрізняти те, що лінія фронту не пересувається і те, що відбуваються інтенсивні бойові дії.

За словами генсека, союзники в НАТО вражені хоробрістю та компетентністю ЗСУ, а також здатністю завдавати ударів по тилу російських військ вглиб окупованої Росією території.

Також генсек НАТО назвав "значним досягненням" здатність ЗСУ відтіснити російських окупантів з Херсонщини. Загалом, за його словами, Україні вже вдалося повернути 50% територій, які захопила Росія.

Столтенберг і війна в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що надання допомоги Україні – в інтересах національної безпеки всіх союзників по Альянсу, в тому числі і США. Він упевнений, що Вашингтон продовжить надавати підтримку Києву.

А 20 листопада генсек Альянсу заявив, що північноатлантичний альянс стурбований "зловмисним іноземним втручанням" з боку Росії у нестабільний балканський регіон, який пройшов через руйнівну війну в 1990-х роках.

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