Війна проти України порушила усталену національну стратегію Росії.

Розв'язана проти України війна порушила усталену національну стратегію Росії. В даний час "основний тягар" українського контрнаступу несуть військові формування, стягнуті з усієї Росії.

Наприклад, 58-ма загальновійськова армія РФ, яка зазвичай забезпечує безпеку в нестабільному Кавказькому регіоні, зараз намагається обороняти позиції в Запорізькій області, повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

А в районі Великої Новосілки (Донецька область) утримувати фронт намагаються 5-а загальновійськова армія і морська піхота; хоча вони зазвичай базуються в 7000 км в якості противаги китайським силам.

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Оборона росіян навколо Бахмута в даний час в основному сформована навколо повітряно-десантних полків, зазвичай дислокованих на заході Росії, і які діють як "елітні сили" швидкого реагування в разі напруженості у відносинах з НАТО.

"Те, як Росія приймає ризики по всій Євразії, показує, як війна порушила усталену національну стратегію Росії", - зазначили в розвідці Британії.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, українські захисники просуваються на півдні та півночі від Бахмута, вибиваючи російські війська з раніше захоплених ними рубежів. Як розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, ЗСУ продовжують ведення наступу на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

У зведенні Генштабу 6 липня зазначається, що українська армія продовжує вести успішний наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюючись на нових позиціях. А російські загарбники продовжують кидати більшість сил на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки.

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