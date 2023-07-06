Українські війська продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Сили оборони України просуваються на півдні та півночі від Бахмута, вибиваючи російських загарбників із раніше захоплених ними рубежів.

Як повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, українська армія продовжує ведення наступу на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

"Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, подекуди є просування, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів", - зазначив він.

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За словами Ковальова, російські окупанти потужно опираються наступальним діям ЗСУ, для чого активно застосовують резерви. Наразі на цьому напрямку тривають важкі бої, в яких ворог зазнає значних втрат.

Українські військові продовжують стримувати наступ окупантів на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Ситуація на фронті - останні дані

За даними Генштабу, на Мелітопольському та Бердянському напрямках українські захисники та захисниці здійснюють контрнаступальні дії та закріплюються на нових позиціях.

Водночас, російські окупаційні війська й надалі продовжують кидати основні сили на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки - впродовж доби там відбулося 38 бойових зіткнень.

За минулу добу українські військові ліквідували близько 600 російських терористів та понад 100 одиниць їхньої техніки й озброєння.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 232,3 тисяч своїх військових та понад 30 тис. одиниць військової техніки та зброї.

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