Україна закликала Захід поквапитися з поставками зброї, але її не вистачає навіть зараз.

Україна передбачала труднощі з контрнаступом і просила союзників надати зброю якомога раніше і якомога більше, щоб не дати росіянам час на зміцнення оборони. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю CNN.

За його словами, навіть зараз на деяких ділянках українські військові не можуть "навіть подумати про початок" наступу, тому що у них немає "відповідної зброї".

"Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і нам потрібна вся зброя і матеріали для цього. Чому? Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, все піде повільніше", – розповів Зеленський.

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Український лідер додав, що складнощі, що виникають зараз на полі бою, призводять до загального "уповільнення" контрнаступу.

"Я хотів, щоб наш контрнаступ відбувся набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо нашому ворогові час і можливість поставити більше мін і підготувати свої оборонні рубежі", – зазначив Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

У рамках свого контрнаступу українська армія розпочала кампанію масованих ракетних ударів по російській тиловій інфраструктурі на окупованій території. Як повідомляє ISW, так ЗСУ уникають власного виснаження і в той же час поступово послаблюють агресора, вибиваючи його живу силу і техніку.

Аналітик називає тактику повільного просування з масованими ударами по тилах ворога асиметричним виснаженням. Попри низькі темпи просування, контрнаступ навіть близько не можна назвати провальним. Він зовсім не схожий на Харківську операцію, але має певну схожість з наступом на Херсон.

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