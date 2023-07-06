Крім того, сили оборони продовжують відбивати усі атаки росіян на східному напрямку.

Українська армія продовжує відбивати усі атаки російських загарбників на східному фронті та вести успішний наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюючись на нових позиціях.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські загарбники й надалі продовжують кидати більшість сил на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.

Впродовж минулої доби на цих ділянках фронту відбулося 38 бойових зіткнень.

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Так, на Лиманському напрямку окупанти безуспішно намагалися витіснити українські війська із займаних позицій в районі Новоєгорівки Луганської області, а на Авдіївському безуспішно наступали в районі Авдіївки.

"На Куп’янському напрямку противник не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога", - розповіли у Генштабі.

Крім того, на Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше та північніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському напрямку українські військові відбили усі російські атаки в районі Мар’їнки.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - додали у Генштабі.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини з фронту

За даними Міноборони, українські захисники та захисниці так потужно б‘ють російських окупантів на східному фронті, що на деяких напрямках їхні військові почали залишати позиції цілими підрозділами.

Водночас, загарбники почали використовувати "загороджувальні загони", коли направляють зброю у спини своїм же військовим та намагаються забезпечити стійкість війська.

На сході наразі "найгарячіша" ситуація на Лиманському і Бахмутському напрямках.

Зокрема, на Бахмутському - тривають запеклі бої, адже росіяни міцно тримаються за зайняті ним позиції.

У Бахмуті росіяни опинилися у пастці: вони не можуть повноцінно пересуватися та вийти з міста.

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