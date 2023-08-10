На цьогодні це єдиний облаштований шлях на кордоні з країною-агресором.

Через гуманітарний коридор Колотилівка – Покровка на кордоні Бєлгородської та Сумської областей щодня в Україну повертається 170-200 громадян.

"Щодня майже 170-200 осіб переходять із РФ до України через гуманітарний коридор Колотилівка – Покровка на кордоні Бєлгородської та Сумської областей", - сказала в ефірі телемарафону "Єдині новини" віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона нагадала, що на території Сумщини працює хаб, де можна отримати безкоштовну медичну, психологічну та гуманітарну допомогу. Крім того, там є транспортні засоби, які везуть людей безкоштовно до Сум, де можна переночувати. Звідти щодня о 06:47 відправляється безкоштовний евакуаційний поїзд до Києва. Також можна виїхати маршрутними автобусами на Харків.

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Міністр додала, що цей пункт пропуску з РФ працює в односторонньому порядку - у Росію виїхати через нього не вийде.

"У нас взагалі закриті кордони з державою-агресором, і на сьогодні це лише один гуманітарний коридор, який так облаштовано. Є ще через Білорусь. Але з Росією це єдиний", - підсумувала Верещук.

Евакуація українців

За даними ДПСУ з лютого 2022 року з різних напрямків, зокрема, і через закритий кордон з РФ та Білоруссю, до України повернулося понад 18 тисяч наших громадян

5 серпня Україна на кордоні з РФ відкрила закритий з початку повномасштабної війни прикордонний пункт Колотилівка-Покровка. Окрім цього, є також можливість дістатися території України і з території Білорусі, однак через зачинені за рішенням уряду пункти пропуску.

Від 15 липня евакуюватись із Сумської області можна безкоштовно на спеціальному поїзді. З питань евакуації можна звертатись за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

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