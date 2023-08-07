Там для українців відкрили центр з безкоштовною психологічною, юридичною та гуманітарною допомогою.

Україна на кордон з РФ відкрила закритий з початку повномасштабної війни прикордонний пункт Колотилівка-Покровка. Цим маршрутом українці зможуть повернутися на підконтрольну територію України через Сумську область.

"Від вчорашнього дня, пункт перетину на кордоні Бєлгородської та Сумської областей знову відновив свою роботу", — повідомила 6 серпня прес-служба Мінреінтеграції.

Зазначається, що гуманітарний коридор Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна) працюватиме на в'їзд до України для тих, хто повертається з тимчасово окупованих територій - для громадян нашої країни.

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На кордоні українська влада організувала роботу волонтерського гуманітарного центру. Там всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу. Також вони можуть переночувати, перш ніж відправлятися до Сум або інших міст України.

У міністерстві додали, що Сумської області щодня виїздить спеціальний евакуаційний поїзд Суми-Київ. Він відправляється з Сум о 6:47 і прибуває до Києва об 11:41. По прибуттю до столиці на вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.

Евакуація з Сумської області

Як повідомляв УНІАН, від 15 липня евакуюватись із Сумської області можна безкоштовно на спеціальному евакуаційному поїзді.

З питань евакуації можна звертатись за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Усіх бажаючих Київська ОВА розміщуватиме у модульному містечку Вишгородського району.

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