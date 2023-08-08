Пройти через закриті пункти пропуску можуть тільки громадяни України, які були змушені виїхати на територію Росії або Білорусі через повномасштабну війну.

З лютого 2022 року з різних напрямків, зокрема, і через закритий кордон з РФ та Білоруссю, до України повернулося понад 18 тисяч наших громадян, повідомив в ефірі "Радіо Свобода" речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За словами речника, комунікація між українськими та російськими прикордонниками не відбувається. Але українські прикордонники зустрічають громадян України, що повертаються на територію країни.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а в подальшому і деокупації певної частини територій, то через різні напрямки, різні ділянки кордону, зокрема по напрямку кордону з Росією та Білоруссю, додому з цих напрямів повернулося більше 18 тисяч наших співвітчизників, яких в подальшому прикордонники Державної прикордонної служби зустріли на кордоні і забезпечили пропуск на території України", – сказав Демченко.

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Речник наголосив, що рішенням уряду пункти пропуску на кордонах з країною-агресором закриті, і така норма стосується виключно повернення громадян України, які були змушені виїхати на територію Росії або Білорусі через повномасштабну війну.

Демченко розповів, що на одному з пунктів пропуску РФ пропускає українців, та на наших громадян там чекають детальні перевірки.

"Як бачимо, по напрямку кордону з країною-агресором, наші громадяни активно піддаються перевіркам з боку російських прикордонників. Не завжди у всіх наших громадян з першого разу вдається перетнути кордон для того щоб дістатися української території. Але якщо наші громадяни прибудуть на будь-якому напрямку до української території, вони будуть допущені", – додав прикордонник.

Кордон з РФ - як працює гуманітарний коридор

Цього тижня Україна відкрила закритий з початку повномасштабної війни прикордонний пункт Колотилівка-Покровка.

Через цей пункт пропуску на кордоні Бєлгородської та Сумської областей пускають громадян України, що повертаються з тимчасово окупованих територій через територію країни-агресора.

В ДПСУ пояснюють, що окрім пункту Колотилівка-Покровка, де працює "гуманітарний коридор", також є можливість дістатися території України і з території Білорусі, однак через зачинені за рішенням уряду пункти пропуску.

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