За його даними, росіяни можуть планувати ракетні удари по Україні.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до українців із закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомив Кім у своєму Телеграм-каналі, сьогодні варто бути особливо уважними до сигналів тривоги, адже "щось намічається".

"Не ігноруйте тривогу сьогодні. Щось намічається", - написав Кім.

Ракетний терор РФ: загрози

Станом на 27 лютого в Чорному морі перебуває 6 ворожих кораблів, серед яких підводний ракетоносій. Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Загальний залп "Калібрів" - 4 ракети.

В ОК "Південь" попереджують, що ворог продовжує повітряну розвідку, а аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів.

В ніч на 27 лютого Росія вдалася до атаки "Шахедами". В небі над Україною помітили 14 дронів-камікадзе, 11 з них збили.

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