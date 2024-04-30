Держсекретар США вважає, що Путін має усвідомити, що підтримка України з боку Заходу нікуди не зникне.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що щойно Російська Федерація продемонструє щире бажання розпочати переговори, США і Україна долучаться до них.

Про це держсекретар США сказав під час розмови з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде. Зокрема, на переконання держсекретаря США, завершення війни "залежить здебільшого від Володимира Путіна і того, що він вирішить".

Як переконаний Блінкен, Путін повірив, що Росія може протриматися довше у війні, аніж Україна та її прихильники. Водночас, за його словами, успіх у затвердженні додаткового бюджетного запиту на близько 61 млрд доларів для України "є демонстрацією, що ми нікуди не зникнемо, що підтримка продовжується".

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"Я думаю, що це одночасно практичний і психологічний імпульс для українців, які мали дев'ять складних місяців або близько того, але також чітке свідчення, що підтримка зберігається і продовжується", - наголосив Блінкен.

Окрім того, як сказав держсекретар США, втілюється низка справ, які теж демонструють, що партнери України прагнуть її бачити сильною на довгострокову перспективу та такою, яка міцно стоятиме на ногах у військовому, економічному і демократичному плані. За кожним з цих напрямків Україна отримує підтримку як від США, так і європейців.

"Усе це є найсильнішою відповіддю для Путіна, оскільки цим сказано, що Україна не лише виживе - вона зможе у майбутньому процвітати. Тож, я сподіваюсь, що Путін зрозуміє повідомлення і продемонструє готовність до справжніх переговорів, які узгоджуватимуться з основними принципами міжнародної спільноти і Статуту ООН: суверенітетом, територіальною цілісністю і незалежністю. Якщо вони будуть належним чином підтверджені, має бути ухвалено рішення", - наголосив Блінкен.

Він вважає, що російська агресія є стратегічним провалом Росії.

"У багатьох відношеннях Путін прискорив багато речей, які він прагнув запобігти. Я сподіваюсь, що там є визнання цього. І подивіться, щойно Росія продемонструє, що вона щиро готова вести переговори, ми, звичайно, будемо там, і я вірю, що українці будуть там", - заявив Блінкен.

Переговори між РФ та Україною

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не має бажання вести переговори про завершення війни, бо незмінно хоче знищити Україну. Президент України відзначив, що готовий вести переговори з тими, хто дійсно хоче миру. Водночас російський диктатор Володимир Путін не хоче переговорів і він не зацікавлений у переговорному процесі, бо для нього це не "перемога". Єдина "перемога" для Путіна - це знищення України.

15-16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру за ініціативою України. На нього запросять представників більше 100 країн світу, але без Росії. За словами Зеленського, на саміті мають розробити дорожню карту закінчення війни на засадах справедливості.

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