Росія не прагне переговорів, бо незмінно хоче знищити Україну, впевнений президент Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не має бажання вести переговори про завершення війни, бо незмінно хоче знищити Україну.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для PBS NewsHour. Він пояснив, чому при обговоренні Формули миру на саміті у Швейцарії, Росія - небажаний гість.

"Ми запропонували світу Формулу миру. На сьогодні є перший крок. Я вважаю, перший крок вже з конкретикою. В середині червня буде Саміт миру у Швейцарії. Там буде підготовлено і напрацьовано план щодо закінчення війни. І цей саміт буде без Росії, щоби вона не блокувала цей план", - сказав Зеленський.

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Президент підкреслив, що на сьогодні Росія хоче знищити усіх українців.

"На сьогодні, ніяких перемовин Росія не хоче. Тому, ініціатива повинна йти з боку України як країни, яка хоче закінчення війни справедливим миром", - сказав Зеленський.

Також президент відзначив, що готовий вести переговори з тими, хто дійсно хоче миру. Водночас російський диктатор Володимир Путін не хоче переговорів і він не зацікавлений у переговорному процесі, бо для нього це не "перемога".

"Для нього перемога - це знищити Україну. Оскільки же ви хочете, щоби ми говорили з людиною, яка хоче тебе вбити? Просто вбити. Він каже: або ви частина Росії, або ми усіх вас знищимо", - наголосив Зеленський.

Також він відреагував на деякі голоси, які висловлюють на Заході побоювання щодо можливого програшу Росії. За Україну їм чомусь не страшно, акцентував президент.

"Тобто, їм що не страшно, що ми тут щоденно вмираємо? Зате їм дуже страшно, що буде якась небезпека, якась міграційна криза. А що ж буде? Чи не буде дуже сильний Китай усі думають? Якщо в Росії буде паніка і революція, Китай захопить частину Росії тощо. Тобто, усі бояться, не дай боже, що Китай буде сильним. Що, не дай боже, Путіна не буде і буде багато держав. Що станеться з ядерною зброєю, яка на території Росії? Наче зараз Захід контролює ядерну зброю", - сказав Зеленський.

Він сказав, що усі такі голоси й сигнали - прояви ганьби.

Що відомо про глобальний саміт миру

Глобальний саміт миру за ініціативою України відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. На нього запросять представників більше 100 країн світу. Зокрема, на цьому саміті мають розробити дорожню карту закінчення війни на засадах справедливості. Про це казав президент Зеленський.

Він акцентував - важливо, щоби світ реально діяв та допомагав Україні, інакше вона втрачатиме більше своїх людей. Окремо Зеленський зупинився на важливості допомоги від США. На ухвалення нового пакета допомоги Київ досі чекає.

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