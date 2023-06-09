Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення.

На чотирьох напрямках східного фронту тривають важкі бої - протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення. Українські військові відбили атаки росіян на кількох напрямках.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 червня, російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там тривають важкі бої.

Так, протягом минулої доби на цих ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

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Зокрема, на Лиманському напрямку протягом минулої доби росіяни безуспішного намагалися наступати в районі Веселого Донецької області, на Бахмутському - у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, а на Авдіївському - неподалік Сєверного та Опитного.

Крім того, на Мар’їнському напрямку українські захисники та захисниці відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка - російські окупанти зазнали втрат.

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка наразі без суттєвих змін, а на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії.

Водночас, на Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники посилюють склад угруповання для прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, на Бахмутському напрямку ведуться активні дії українських військ, тривають бої. Подекуди на цьому напрямку росіяни намагаються перейти в наступ, однак безуспішно.

Водночас, на південному фронті тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку, а на Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог перебуває в активній обороні.

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