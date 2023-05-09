Контрнаступ стартує вже скоро, але потрібен правильний момент.

Українські солдати, які зараз проходять підготовку в країнах Європи, вже не встигнуть взяти участь в очікуваному контрнаступ ЗСУ. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю британському Sky News.

Так, під час відвідування британського військового полігону, де проходять навчання українці, журналісти поцікавилися у прем'єра, чи будуть ці новобранці брати участь у контрнаступі, коли повернуться в Україну.

"На цій тренувальній базі знаходяться наші майбутні солдати - хлопці і дівчата", – заявив Шмигаль.

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Коментуючи причини такої тривалої затримки з початком контрнаступу, очільник уряду заявив про необхідність максимально ретельної підготовки до нього.

"Ми готуємося дуже ретельно, тому що це дуже важлива операція, і ми розуміємо, що ми повинні продемонструвати успіх в цій операції нашому суспільству, нашим партнерам, всьому світу [і] нашому ворогу. Ми почнемо ... коли буде відповідний час, коли все буде повністю готове", – заявив він.

Україна готує контрнаступ – останні новини

Експерти ISW вважають, що наростаюча фракційність в російській армії може стати серйозною перешкодою для ефективного відбиття українського контрнаступу. Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ це яскраво демонструє.

При цьому на окупованих територіях півдня України серед колаборантів панують панічні настрої в очікуванні наступу ВСУ. Частина зрадників вже почала евакуюватися в Крим і Росію, ті, що залишаються – залякують місцеве населення.

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