Ця війна буде виграна на землі, а не на екранах телевізорів, вважає Володимир Гаврилов.

Заступник міністра оборони України Олексія Резнікова Володимир Гаврилов передбачає крах Росії після українського контрнаступу.

Чиновник в інтерв'ю The Independent заявив, що утримання Бахмута було ключовим моментом у підготовці України до контрнаступу. На його думку, для Росії немає військового рішення у цій війні, а навпаки - окупантів чекає військова катастрофа, і ми це побачимо найближчим часом.

"Ми почнемо наш контрнаступ, коли і де – зараз не має значення. Коли це станеться, то Росія буде в паніці, ви побачите багато паніки. Вони досі не розуміють, що їхня пропаганда демонструє неправдиву картину того, що насправді відбувається на місцях. Ця війна буде виграна на землі, а не на екранах телевізорів, не в інтернеті…Я не здивуюся, якщо одного дня, можливо, цього або наступного місяця, ми побачимо щось, що сприятиме негайному краху російської стратегії або її армії, її економіки", - сказав Гаврилов.

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Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Міністр Резніков раніше переконував, що підготовка до наступальних операцій ЗСУ "на фінішній прямій".

Президент Чехії Петр Павел, генерал у відставці, який раніше був головним військовим радником НАТО, застеріг керівництво України від поспішного контрнаступу, який матиме жахливі наслідки.

Наприкінці квітня стало відомо, що Україна під час нового контрнаступу планує звільнити Крим. Плани української влади озвучив президент Володимир Зеленський.

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