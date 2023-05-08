Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ говорить про великі проблеми у Росії.

Конфлікти між Євгеном Пригожиним і Міноборони РФ вказують на високий рівень "фракційності" російської армії, що підриває її здатність скоординовано вести оборону. Про це йдеться в новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти проаналізували всю ситуацію із заявами Євгена Пригожина про виведення "групи Вагнера" з Бахмута і прийшли до висновку, що російський Генштаб має вкрай обмеженими можливостями впливати на дії нерегулярних підрозділів.

"Очевидна потреба [глави Генштабу РФ] Герасимова в переговорах з підлеглими командирами і здатність цих командирів примушувати його до дій дозволяють припустити, що проблеми з командним ланцюжком істотно впливають на здатність російських збройних сил проводити узгоджені операції на театрі військових дій", – кажуть аналітики.

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У ISW констатують, що Пригожин і Кадиров не тільки здатні діяти автономно в управлінні своїми бойовиками на фронті, але де-факто мають персональний контроль над окремими ділянками лінії фронту.

"Ці події піднімають питання про здатність Росії координувати послідовну оборонну кампанію на всьому театрі військових дій", - підкреслюють аналітики.

У ISW вважають малоймовірним, що Росія зможе вирішити ці проблеми з ланцюжком командування найближчим часом, що стане значущим фактором в ході Українського контрнаступу.

Ситуація з Вагнером у Бахмуті

Минулого тижня власник ПВК Вагнера Євген Пригожин жорстко розкритикував російське командування за нібито непоставку боєприпасів підрозділам найманців. Він пригрозив вивести вагнерівців з Бахмута 10 Травня, якщо боєприпаси не надійдуть.

Рамзан Кадиров запропонував відправити своїх бойовиків в Бахмут на місце йдуть вагнерівців. Пригожин з цим погодився. Проте вже в неділю Пригожин заявив, що поставки боєприпасів нібито поновилися, тому він передумав виводити "Групу Вагнера" з Бахмута.

Після цього Кадиров публічно розкритикував Пригожина в досить хамській манері, хоча раніше вважалося, що вони в хороших відносинах.

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