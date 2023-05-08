Валерій Шершень зазначив, що на 9 травня окупанти заборонили масові зібрання.

Серед російських загарбників та колаборантів на тимчасово окупованій території Запорізької області панує паніка. Росіяни намагаються залякати місцевих жителів контрнаступом Збройних сил України.

"На тимчасово окупованій території Запорізької області у окупантів і шанувальників "руського міра" паніка. Вони на швидку руку виїжджають і при цьому залякують місцеве населення контрнаступом ЗСУ", - розповів спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.

За його словами, людей, які погоджуються виїхати, відправляють в РФ або розподіляють по Донецькій області.

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"На даний момент вже є інформація, що доля тих, хто виїхав за допомогою колаборантів не завидна. Вони потрапляють до Бердянська, який став перевалочним пунктом, а далі людей вивозять до Росії або розосереджують по Донецькій області", - пояснив військовий.

Крім того, він зазначив, що окупанти на тимчасово захоплених територіях на 9 травня заборонили масові зібрання.

"Вони так налякані, що бояться власної тіні", - підсумував Шершень.

Ситуація в Запорізькій області - останні новини

Останній місяць надходять повідомлення про втечу росіян з тимчасово окупованих територій України. При цьому окупанти тікають не самі. Вони намагаються вивезти місцеве населення під виглядом "евакуації".

У свою чергу захисники України пояснили, що Росія "евакуює" цивільних з тимчасово захоплених територій України, щоб використовувати як "живий щит".

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