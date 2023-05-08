Серед російських загарбників та колаборантів на тимчасово окупованій території Запорізької області панує паніка. Росіяни намагаються залякати місцевих жителів контрнаступом Збройних сил України.
"На тимчасово окупованій території Запорізької області у окупантів і шанувальників "руського міра" паніка. Вони на швидку руку виїжджають і при цьому залякують місцеве населення контрнаступом ЗСУ", - розповів спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.
За його словами, людей, які погоджуються виїхати, відправляють в РФ або розподіляють по Донецькій області.
"На даний момент вже є інформація, що доля тих, хто виїхав за допомогою колаборантів не завидна. Вони потрапляють до Бердянська, який став перевалочним пунктом, а далі людей вивозять до Росії або розосереджують по Донецькій області", - пояснив військовий.
Крім того, він зазначив, що окупанти на тимчасово захоплених територіях на 9 травня заборонили масові зібрання.
"Вони так налякані, що бояться власної тіні", - підсумував Шершень.
Ситуація в Запорізькій області - останні новини
Останній місяць надходять повідомлення про втечу росіян з тимчасово окупованих територій України. При цьому окупанти тікають не самі. Вони намагаються вивезти місцеве населення під виглядом "евакуації".
У свою чергу захисники України пояснили, що Росія "евакуює" цивільних з тимчасово захоплених територій України, щоб використовувати як "живий щит".