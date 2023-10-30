Втім, за його словами, умови для цих переговорів ще не створено.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раптово заявив про готовність до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні".

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, про це Шойгу сказав під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня.

За його словами, Москва готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування" із Заходом". Втім, є й умова - задля цього західні держави повинні "зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії".

Відео дня

Водночас Шойгу заявив, що умови для переговорів ще не створено.

Переговори Україна - Росія можливі чи ні: що відомо

На початку повномасштабної війни проходили переговори між представниками України і Росії. Пізніше Київ вирішив, що не буде вести з Москвою переговорів. Михайло Подоляк говорив, що з РФ не можна вести переговори про мир, оскільки вони ворогові потрібні для того, щоб втягнути українську сторону в багаторічний процес обговорення і паралельно з цим вбивати нас і фізично, і політично.

Наприкінці жовтня Роберт Фіцо зробив резонансну заяву щодо мирних переговорів між Києвом і Москвою. "Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодного результату", - сказав словацький прем'єр.

Вас також можуть зацікавити новини: