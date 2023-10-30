Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який є тувинцем за походженням, розбудував систему преференцій для одноплемінників.

У російській армії все частіше виникають конфлікти між військовослужбовцями-тувинцями та росіянами.

Як повідомляє ЦНС з посиланням на підпілля, ці інциденти часто завершуються застосуванням холодної чи вогнепальної зброї із летальними наслідками.

Головними причинами конфлікту стали ворожнеча на основі традиційної зверхності росіян до поневолених ними народів та боротьба за розподіл військового спорядження.

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"Особливо бурхливо з’ясування міжетнічних стосунків відбувається після надмірного вживання алкоголю", — додає ЦНС.

Як зазначається, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який є тувинцем за походженням, розбудував систему преференцій для одноплемінників. Тому провадження порушених проти них справ у військовій прокуратурі РФ намагаються приховати або ж відкласти.

Конфлікти у російській армії

За даними американських аналітиків, між регулярними російськими силами і нерегулярними формуваннями так званої "Донецької народної республіки" (ДНР) поглиблюється конфлікт.

Влітку в тимчасово окупованому селі Михайлівка Запорізької області відбувся кривавий конфлікт між підрозділами російської армії - між дагестанцями та "кадирівцями".

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