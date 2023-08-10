Російська сторона переконана, що має право безкарно вбивати та паралельно казати про припинення вогню, зазначили в ОП.

Зараз Україні "мирні переговори" з Росією не можна вести, оскільки РФ переговорний процес потрібен виключно як маскування, як спосіб втягнути Київ у багаторічний процес обговорення, паралельно з яким вороги продовжать нас "вбивати політично та фізично".

Супротивники шукатимуть в нашій державі нових посіпак, створюватимуть лояльні до себе партії, а потім "вкладатимуть гроші у власну мілітаризацію, робитимуть апгрейд армії, проводитимуть додаткову мобілізацію", розповів радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 Каналу".

"Росія у такому вигляді, як сьогодні, зможе існувати виключно у форматі нескінченої війни різних інтенсивностей. Щойно вона програє, то зникне в такому політичному вигляді… Вони воюють з нами, не беручи до уваги територію чи державність України, за право бути варварами. Тому з ними не можна буде ні про що домовитись", - зазначив він.

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За його словами, росіяни "переконані, що у них є право безкарно вбивати та паралельно казати про припинення вогню".

"Відповідно, коли говорять про фіктивні "мирні переговори", водночас атакуючи крилатими та балістичними ракетами, то абсолютно щиро вірять, що це правильно. Вони ірраціональні. Тож ви не можете прийти на переговори і сказати їм умовно перестати обстрілювати школи чи лікарні. Вони не розумітимуть, чому ні. Мовляв, ми ж воюємо з вами, маємо на це право", - зазначив радник голови ОП.

Важливі новини про переговори з РФ - що треба знати

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було кілька турів перемовин української та російської сторін у лютому - березні минулого року. Київ запропонував під час перемовин припинити вогонь, однак РФ відмовилася це зробити.

Наприкінці листопада 2022 року Володимир Зеленський говорив, що українська сторона згодиться на переговори з представниками РФ лише після виконання низки умов - відновлення територіальної цілісності нашої держави, відшкодування завданих збитків, а також покарання всіх причетних до воєнних злочинів, скоєних на нашій землі.

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