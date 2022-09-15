Пригожин медійно поводиться як людина, наділена особливими повноваженнями.

Розгром російської армії на фронті, зокрема на Харківщині, розгнівав Кремль та змусив переглянути погляди на керівництво "спецоперацією". Міністра оборони Сергія Шойгу фактично усунули, а новим "обличчям війни" став засновник приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер") Євген Пригожин.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

14 вересня Пригожин виступив із вербувальною та пропагандистською промовою. Зокрема, він заявив, що російські військовополонені начебто беруть участь у війні.

Відео дня

Один з російських блогерів заявив, що Пригожин запроваджує "сталінський" спосіб, який дозволяє Кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію. Верхівка побоюється, що загальна мобілізація може викликати напруженість у суспільстві.

Російський військовий кореспондент і пропагандист Максим Фомін (псевдонім Владлен Татарський) стверджував, що спілкувався з Пригожиним про ситуацію на українсько-російському кордоні після втечі російських військ з Харківської області.

"Зустріч Пригожина і Фоміна, якщо вона відбулася, може свідчити про те, що Кремль намагається відповісти на багатомісячні скарги військових блогерів на те, що Міноборони Росії не почуло їхню критику, яка підкреслює неефективність російського вищого командування. Пригожин є близькою довіреною особою Путіна, і його відносини з військовими блогерами, що розвиваються, можуть допомогти зберегти їхню підтримку воєнних зусиль Кремля", - зазначає ISW.

Нагадаємо, що Пригожина вже не вперше згадують у контектсі злочинної війни РФ проти України. Він кілька разів "засвітився" на захоплених територіях, а тепер займається вербуванням в'язнів на війну.

За даними деяких ЗМІ, Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України.

Пізніше російські ЗМІ з'ясували, що ПВК "Вагнер" вдалося завербувати для війни в Україні понад тисячу укладений.

Вас також можуть зацікавити новини: