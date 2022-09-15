Балаклія стала першим містом, із якого почався великий контрнаступ Сил оборони України на Харківщині. Офіційно про звільнення Балаклії повідомив президент Володимир Зеленський 8 вересня.
"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом", - наголосив тоді президент.
Після цього Україна деокупувала й низку інших міст області — Куп’янськ та Ізюм.
А уже 10 вересня Командування Сухопутних військ ЗСУ підняло український прапор у звільненій від окупантів Балаклії.
Станом на 14 вересня у Міноборони прозвітували, що українські військові в області вже звільнили від окупації близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території і близько 388 населених пунктів.
Війська РФ захопили Балаклію на початку березня. Міський голова Іван Столбовий, за інформацією голови Харківської ОВА, пішов на співпрацю з РФ, а потім покинув місто — виїхав до Росії.
Зараз місто поступово повертається до життя, хоча ще існує загроза ракетних і артилерійських ударів. Зокрема, у Балаклії повернули мобільний зв'язок, а також "Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення: між Харковом та Балаклією почне курсувати рейковий автобус.