8 вересня Володимир Зеленський підтвердив звільнення Балаклії на Харківщині від російських окупантів.

Балаклія стала першим містом, із якого почався великий контрнаступ Сил оборони України на Харківщині. Офіційно про звільнення Балаклії повідомив президент Володимир Зеленський 8 вересня.

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"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом", - наголосив тоді президент.

Після цього Україна деокупувала й низку інших міст області — Куп’янськ та Ізюм.

А уже 10 вересня Командування Сухопутних військ ЗСУ підняло український прапор у звільненій від окупантів Балаклії.

Станом на 14 вересня у Міноборони прозвітували, що українські військові в області вже звільнили від окупації близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території і близько 388 населених пунктів.

Війська РФ захопили Балаклію на початку березня. Міський голова Іван Столбовий, за інформацією голови Харківської ОВА, пішов на співпрацю з РФ, а потім покинув місто — виїхав до Росії.

Зараз місто поступово повертається до життя, хоча ще існує загроза ракетних і артилерійських ударів. Зокрема, у Балаклії повернули мобільний зв'язок, а також "Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення: між Харковом та Балаклією почне курсувати рейковий автобус.

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