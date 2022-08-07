Всього вербувальники відвідали 17 російських колоній.

Більше тисячі людей вдалося завербувати в російських колоніях для війни в Україні. Всього вербувальники ПВК "Вагнер" відвідали 17 колоній в 10 регіонах РФ.

Про це пише російське видання "Верстка".

Зазначає, що в Росії створили спеціальну базу для підготовки кримінальників до боїв в Україні. Вона знаходиться на території виправної колонії в Ростові-на-Дону, де ув'язнені проходять підготовку по 20 годин на день, 4 години відведено на сон. Перша група вирушила на фронт 20 липня.

Так, для поповнення кількості "гарматного м'яса" в Ярославській області набрали близько 680 осіб, в Рязанській області - 400 осіб, в Тульській і Архангельській - 270 і 250 осіб відповідно. При цьому у вербуванні брали участь співробітники Федеральної служби виконання покарань і ФСБ.

Ув'язнених, які погодилися відправитися в Україну, перевіряють на поліграфі, під час чого задають питання про ставлення до влади РФ і, чи втечуть вони в Україну. Натомість їм обіцяють близько 200 тисяч на місяць, виплату лікарняних і звільнення, якщо вони "протримаються" півроку.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію з метою поповнити армію новими окупантами. При цьому перевагу віддають жителям національних республік.

За даними деяких ЗМІ власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: