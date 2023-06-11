До 1 липня найманці Євгена Пригожина повинні укласти контракт з російським Міноборони для ведення служби.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу зобов'язав найманців ПВК "Вагнер" укласти контракт для офіційного ведення служби в лавах російської армії до 1 липня 2023 року.

Про це повідомив заступник міністра Микола Панков за підсумками селекторної наради про питання комплектації ЗС РФ 10 червня. Він уточнив, що для набуття "правого статусу" всі добровольчі загони повинні підписати контракт з Міністерством.

Також він вказав, що "добровольці" можуть укладати індивідуальні контракти на службу.

"Таким чином, наказ розширює можливості комплектування підрозділів Об'єднаного угруповання військ як військовослужбовцями, так і добровольцями, спільного застосування військових підрозділів і добровольчих організації", - заявив Панков.

Також він уточнив, що за десять днів поточного місяця контракт з Міноборони РФ підписали понад 13,5 тис.осіб.

Пригожин натякнув Путіну на загальну мобілізацію в Росії

Нагадаємо, що в травні в коментарі росЗМІ засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в черговий раз розкритикував дії Міноборони РФ та заявив, що "дійти до Києва" все ж реально.

Для цього Пригожин запропонував російській владі оголосити загальну мобілізацію. За його словами, цей захід є неминучим для російського суспільства.

Відзначимо, що негласний конфлікт між Пригожиним та Шойгу в рамках боротьби за владу існує вже давно. Раніше в травні Пригожин публічно принизив свого "опонента" в рамках привітання з днем народження, проігнорувавши всі його військові"досягнення".

Вас також можуть зацікавити новини: