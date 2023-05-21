До привітань також доєднався найближчий соратник Пригожина Трошев.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин постібав міністра оборони оборони РФ Сергія Шойгу в день його народження.

У святковому "привітанні" Пригожин згадав про усі посади та регалії Шойгу, але навмисно не згадав про його військову кар'єру та здобутки на посаді міністра оборони Росії. До привітань також приєднався соратник Пригожина Андрій Трошев.

"Сподіваємося, що ви й надалі тішитимете оточуючих вашою щасливою усмішкою", - іронічно йдеться у "привітанні".

Крім того, Пригожин і Трошев потролили Шойгу подарунком - з нагоди дня народження міністру оборони подарували книгу "8 років з Вагнером".

Пригожин проти Шойгу

Ватажок "Вагнера" постійно ворогує з міністром оборони РФ. Кілька днів тому ватажок "Вагнера" Пригожин загострив конфлікт з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Цього разу він несподівано запросив очільника міноборони в Бахмут Донецької області, за який точаться важкі бої.

Він запросив Шойгу у Бахмут публічно, заявивши про те, що українські воїни прорвали фланги, за які відповідали підрозділи ЗС РФ.

Шойгу так і не приїхав, але "засвітився" у більш безпечному Маріуполі. Тоді Пригожин прокоментував це іронічно, заявивши, що Бахмут - "не туристичний маршрут".

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