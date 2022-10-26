За словами федерального президента, "мир в Україні повинен бути справедливим".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після візиту в Україну заявив, що його шокували історії про війну, яку розв'язала Росія. На його переконання, в Німеччині люди мають хибне уявлення про справжню ситуацію.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Tagesschau.

Під час візиту в Україну Штайнмаєр провів близько двох годин у сховищі на Чернігівщині через ракетну небезпеку. За його словами, там він почув історії, що шокували.

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"Все набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині. Мене шокували історії, які нам розповідали", – сказав він.

Президент ФРН зауважив, що "мир має бути справедливим". Йдеться про збереження суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Однак зараз про це не йдеться.

"Наразі ми не на тому етапі", – додав він.

Візит Штайнмаєра до України

У вівторок, 25 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Пізніше стало відомо, що президенту Німеччини, який відвідав Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ, довелося понад годину провести в укритті на Чернігівщині. Повітряна тривога тривала в області з 11:29 до 12:36.

В Україні Штайнмаєр заявив, що Німеччина незабаром передасть ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.

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