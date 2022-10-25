Під час його візиту до Корюківки в місті почалася повітряна тривога.

Президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру, який вперше відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, довелося понад годину провести в укритті на Чернігівщині.

Про це повідомили німецькі журналісти, які супроводжували президента в поїздці.

Цю інформацію УНІАН підтвердили в Чернігівській обласній військовій адміністрації.

Відео дня

"Повітряна тривога почалася тоді, коли Штайнмаєр розмовляв із Корюківським міським головою Ратаном Ахмедовим", – повідомили в ОВА.

Разом із гостем до укриття спустилися голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, голова Корюківської РВА Іван Ващенко, а також місцеві жителі. Повітряна тривога тривала в Чернігівській області з 11:29 до 12:36.

За словами Ахмедова, під час зустрічі він встиг привітатися з президентом Штайнмаєром, і той згадав, що торік в цей час теж відвідував Корюківку. Потім довелося йти в укриття.

"Ми провели в укритті понад годину, і навіть після відбою тривоги ще спілкувалися. Президенту Німеччини було цікаво почути історії місцевих жителів, як вони пережили окупацію, як зупиняли російські танки. У сховищі перебували волонтери, родичі тих, кого прихистила Німеччина, звичайні місцеві жителі", – розповів він кореспонденту УНІАН.

Ахмедов також повідомив, що Штайнмаєр виконав минулорічну обіцянку і тепер Корюківка матиме місто-партнера в Німеччині. Це містечко Вальдкірх. Також німецька сторона передала місцевій громаді спеціальну машину, що переробляє деревину в тріску для опалення.

У соціальних мережах активно обговорюють перебування президента Німеччини в укритті.

Один із користувачів зазначив, що зазвичай політики відвідують Бучу, Ірпінь чи Бородянку на Київщині, відомих своїми руйнуваннями та великою кількістю загиблих і закатованих російськими військовими місцевих жителів.

"Однак саме у Корюківці на Чернігівщині у березні 1943 року нацисти розстріляли та спалили 6700 жителів села", - уточнив він.

Журналістка Уляна Стельмашова зазначила, що символізм фото, де Штайнмаєр сидить у бомбосховищі разом зі звичайними людьми, зашкалює.

"Формула Штайнмаєра" в дії. Саме цей політик є автором так званої "формули Штайнмаєра" 2015 року. "Формула" закликала запровадити так званий "особливий статус" для окупованих Росією та проросійськими сепаратистами територій. Сьогодні Штайнмаєр побачив результат своєї формули. Сам опинився у своїй формулі", - написала вона.

Штайнмаєр в Україні

У вівторок, 25 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва. Візит не анонсували завчасно.

Президент мав намір відвідати Україну ще в квітні. Штайнмаєр хотів прибути до Києва у складі іноземної делегації. За інформацією BILD, Офіс Федерального президента надійшла чітка заява про те, що наразі Київ не готовий до таких зустрічей. Це нібито пов'язано із його тісними зв'язками з Росією.

"Формула Штайнмаєра"

Президент Німеччини відомий як автор так званої "формули Штайнмаєра". Так називають запропонований ним у жовтні 2015 році механізм виконання Мінських угод.

"Формула", яка мала призвести до врегулювання ситуації на сході України, передбачала проведення місцевих виборів в ОРДЛО та постійне набуття чинності про особливе місцеве самоуправління в окремих районах Донецької і Луганської областей. Одночасно з імплементацією цього закону – вивід військ та встановлення контролю України над східним кордоном.

Питання імплементації "формули Штайнмаєра" порушували на "нормандському саміті" 9 грудня 2019 року у Франції. Тоді українці відреагували на можливе застосування формули акціями протесту.

Влітку 2021 року у Міністерстві закордонних справ Німеччини закликали Україну виконати домовленості за підсумками "нормандського саміту" в Парижі в грудні 2019 року та імплементувати в своє законодавство "формулу Штайнмаєра".

Вас також можуть зацікавити новини: