У квітні 2022 року українська влада відхилила візит німецького президента через його зв'язки з Росією.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Фото президента на залізничному вокзалі української столиці у Twitter опублікувала його прес-секретарка Керстін Гаммелін.

"Наша солідарність непорушна, і такою вона залишиться". Федеральний президент Штайнмаєр прибув до України", - написала вона.

Штайнмаєр в Україні

У квітні 2022 року українська влада відхилила візит німецького президента через його зв'язки з Росією. Тоді Штайнмаєр мав намір відвідати Київ разом з президентами Польщі і країн Балтії.

Сам політик з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудив агресію Кремля і закликав притягнути Путіна та його оточення до трибуналу.

Рішення Офісу президента України викликало у німецького уряду обурення. В інтерв'ю ЗМІ канцлер Олаф Шольц заявив, що не відвідуватиме Україну після гучної відмови у візиті Штайнмаєра.

У травні Зеленський і Штайнмаєр провели телефонну розмову, у ході якої сторони "погодилися залишити минуле позаду і зосередитись на майбутній співпраці".

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