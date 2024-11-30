Це певною мірою наближає ЗСУ до ударів по Керченському мосту.

Речник Військово-Морських Сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук заявив, що знищений бійцями ГУР російський радіолокаційний комплекс "Подлет" на території тимчасово окупованого Криму був не першим, який вдалось уразити.

"Це доволі серйозний комплекс, і він виконував свою частину роботи. Це також штучний товар, який є складовою протиповітряної оборони росіян в Криму. Будь-яке знищення подібних систем є важливим елементом, оскільки всі ці системи працюють у зв'язці. Крим періодично піддається ударам українських систем озброєння, які наводять там порядок. На заваді цим засобам залишаються подібні системи. Але місцеві жителі в Криму періодично чують результати роботи українських сил", - розповів Плетенчук в етері "Еспресо".

На його думку, це також певною мірою наближає ЗСУ до ударів по Керченському мосту. Речник пояснив, що все, що стосується російської військової логістики, є важливим.

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"Керченський міст є критично важливим для великого угрупування в Криму, що бере участь у бойових діях на території України. Це угрупування потребує постачання, а також забезпечує інші угрупування на півдні України" - підсумував Плетенчук.

Знищення ворожої РЛС в окупованому Криму

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада внаслідок успішної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України на території тимчасово окупованого Криму знищено російський радіолокаційний комплекс "Подлет". За даними ГУР, мобільна РЛС 48Я6-К1 "Подлет" використовується окупантами для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній завадовій обстановці.

Згодом стало відомо, що українські розвідники вразили три російські радіолокаційні комплекси в окупованому Криму.

Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що це "очі" практично всієї системи ППО противника, а також штабів, які здійснюють певне керування по напрямках.

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