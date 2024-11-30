Знищення Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України на території тимчасово окупованого Криму російського радіолокаційного комплексу "Підліт" позбавило "очей" практично всю систему ППО противника. Про це у коментарі 24 Каналу сказав льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
Він зазначив, що ціна цього комплексу становить 5 мільйонів доларів. При цьому саме РЛС призначена для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400. Система відноситься до так званих радіотехнічних військ Міністерства оборони Росії.
"Це "очі" практично всієї системи ППО противника, а також штабів, які здійснюють певне керування по напрямках", - підкреслив аналітик.
За його словами, ця РЛС використовувалася росіянами для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складних обставинах:
"Для нас було дуже важливим її знищення. ГУР зайнялися й молодці, адже виконали цю задачу".
Знищення російського радіолокаційного комплексу "Підліт"
Як повідомляв УНІАН, напередодні бійці ГУР знищили ворожу РЛС в окупованому Криму. Мобільна РЛС 48Я6-К1 "Підліт" використовувалася російнами для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.
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