Світан розповів, чим був важливий комплекс для окупантів.

Знищення Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України на території тимчасово окупованого Криму російського радіолокаційного комплексу "Підліт" позбавило "очей" практично всю систему ППО противника. Про це у коментарі 24 Каналу сказав льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Він зазначив, що ціна цього комплексу становить 5 мільйонів доларів. При цьому саме РЛС призначена для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400. Система відноситься до так званих радіотехнічних військ Міністерства оборони Росії.

"Це "очі" практично всієї системи ППО противника, а також штабів, які здійснюють певне керування по напрямках", - підкреслив аналітик.

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За його словами, ця РЛС використовувалася росіянами для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складних обставинах:

"Для нас було дуже важливим її знищення. ГУР зайнялися й молодці, адже виконали цю задачу".

Знищення російського радіолокаційного комплексу "Підліт"

Як повідомляв УНІАН, напередодні бійці ГУР знищили ворожу РЛС в окупованому Криму. Мобільна РЛС 48Я6-К1 "Підліт" використовувалася російнами для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

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