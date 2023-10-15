Попри колосальні зусилля, успіх агресора під Авдіївкою наразі має обмежений тактичний характер.

Російська армія продовжує масований штурм Авдіївки, але успіхи загарбників є вкрай незначними і оплачуються великими втратами. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики констатують наявність геолокованих кадрів з фронту, які вказують на незначне просування російських військ на північ від породного відвалу північніше Авдіївки. Також підтверджено просування агрессора на південь від Авдіївки. Однак російські джерела стверджують, що українські оборонні укріплення навколо Авдіївки становлять для загарбників серйозну проблему.

"Деякі російські джерела вказали, що проблеми Росії з медичним забезпеченням також перешкоджають просуванню Росії в районі Авдіївки. 12 жовтня одне російське джерело заявило, що в окупованій Горлівці та Донецьку біля Авдіївки не вистачає хірургів, і закликало російських лікарів їхати на фронт, щоб допомогти лікувати поранених російських солдатів", – зазначають аналітики.

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Своєю чергою українські війська протягом 14 жовтня продовжили контрнаступальні дії на сході та півдні України. ISW із посиланням на геолоковані кадри каже про українське просування на захід від Донецька – на північ від Мар’їнки.

Крім того, аналітики посилаються на російський військового блогера Семена Пєгова (відомий як WarGonzo), який заявив про незначне просування української армії на захід від Роботиного у напрямку села Рівне.

Битва за Авдіївку – останні новини

Як писав УНІАН, протягом останнього тижня російський агресор веде масований штурм Авдіївки, прагнучи оточити український гарнізон та захопити залишки міста. За п’ять діб активних штурмів росіяни зазнали колосальних втрат у техніці та живій силі, каже речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зауважив, що позиції українських військ в районі Авдїївки готували до оборони з 2014 року. За його словами, зараз навіть самі російські окупанти нарікають на рішення свого командування щодо штурмів міста й цікавляться, коли буде "викорінено "мурадовщину".

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