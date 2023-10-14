Штупун зазначив, що тактика окупантів в Авдіївці схожа на дії росіян в Бахмуті.

За п’ять діб активних штурмів Авдіївки на Донеччині росіяни зазнали колосальних втрат у техніці та живій силі. Новомобілізованих знову кидають "на м’ясо".

Про це розповів речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Він зауважив, що Авдіївка дуже важлива для окупанта, оскільки їм треба показати хоч якусь перемогу.

"Наразі чотири доби поспіль зростають втрати у ворога. Ворог втратив понад триста одиниць військової техніки. Втрати в живій силі більш як три тисячі осіб. Це за неповних п’ять діб. Тому ворог зривається на мирному населенні, на цивільних", – сказав він.

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Штупун зазначив, що тактика окупантів в Авдіївці схожа на дії росіян у Бахмуті. Спочатку ворог кидав на штурм багато техніки, а там, де техніка не проходила – йшла піхота.

"Ми спалили багато техніки, тому ворог продовжує гнати піхоту. Можна це назвати також м’ясними штурмами", – пояснив речник.

Він додав, що серед росіян багато новомобілізованих, які не орієнтуються у місцевості. Проте вже фіксуються випадки, коли вони відмовляються йти вперед на штурм.

Ситуація в районі Авдіївки

Російські окупанти намагаються оточити місто Авдіївка Донецької області й для реалізації своїх задач кидають все більше сил. Останніми днями там посилилися ворожі штурми.

На Авдіївському напрямку росіяни переслідують кілька цілей. Одна з них – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Авдіївка потрібна росіянам тільки з військової точки зору, тому що це "досить потужний оборонний рубіж", вважає співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

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