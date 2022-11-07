Замкомандувача ВМС ЗСУ брав участь у першому штурмі острова Зміїний, з'ясували журналісти.

Заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України полковник Ігор Бедзай загинув на початку травня під час підтримки спецоперації наших воїнів - першого штурму Зміїного острова, який тоді ще знаходився під російською окупацією.

Замкомандувача був за штурвалом гвинтокрила, який летів для підстраховки, і саме його збили окупанти, пише "Українська правда", посилаючись на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За відомостями співбесідника видання, гвинтокрил збито в небі над Одеською областю.

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Джерело додало, що під час першого штурму Зміїного українським воїнам не вдалося заблокувати бухти і ліквідувати всю ворожу техніку, однак вдалося знищити частину техніки й зрозуміти, як остаточно зачистити острів.

У розвідці додали, що унаслідок штурмових дій українська сторона втратила катер та 10 захисників.

Раніше стало відомо, що Ігор Бедзай загинув у небі 7 травня. Полковник перебував у складі екіпажу морського вертольота Мі-14 - у цей борт влучила ракети, запущена російським винищувачем.

Звільнення острова Зміїний - найважливіші новини

Російські окупанти захопили український Зміїний острів, який знаходиться у Чорному морі, в перші дні повномасштабного вторгнення в Україні у лютому поточного року.

30 червня супротивник залишив Зміїний після того, як по ньому завдали ударів наші ракетні та артилерійські підрозділи. Російська сторона назвала виведення військ з острова "жестом доброї волі".

В українській армії 4 липня повідомили, що на острів доставлили прапор України. Пізніше стало відомо, що на доставленному прапорі є послання російському військовому кораблю.

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