На прапорі розмістили текст: "Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний - це Україна!".

На прапорі України, встановленому на острові Зміїний, є послання "російському кораблю".

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Він також розмістив фото, на якому начальник ОВА Максим Марченко та співробітники прес-служби адміністрації наносять на жовто-блакитне полотнище відповідний напис.

"Державний Прапор України, встановлений на о. Зміїному (селище Біле Ізмаїльського району Одеської області). На прапорі текст: "Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний – це Україна!". І підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка", - написав Братчук.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня в ОК "Південь" поінформували, що на звільнений від російської окупації острів Зміїний доставлено український прапор.

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