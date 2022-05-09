Льотчик загинув під час виконання бойового завдання у складі екіпажу морського вертольота Мі-14.

У бою з російськими окупантами 7 травня 2022 року загинув один з найкращих льотчиків України, колишній командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМСУ полковник Ігор Бедзай.

Про це повідомляє видання "Думська". Також цю інформацію підтверджує директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Беззай - уродженець Миколаєва, про якого ще за життя ходили легенди, його називали прикладом відданості військовому обов'язку.

Нагадаємо, у 2014 році, після окупації Криму, 10-та бригада морської авіації стала єдиним підрозділом Збройних сил, який зумів вивести з анексованого півострова свою бойову техніку. Операція проводилася під керівництвом Бедзая.

Як зазначає Тарас Чмут, фактично завдяки лідерству Ігоря Бедзая ми зберегли морську авіацію.

Він розповів, що льотчик загинув під час виконання бойового завдання у складі екіпажу морського вертольота Мі-14 від ракети російського винищувача. "Загинув у небі, яке любив і захищав", - пише Чмут.

Як повідомляв УНІАН, днями у команді Повітряних сил ЗСУ розповіли, що насправді льотчик "привид Києва", про якого на початку російського військового вторгнення в Україну ходило чимало легенд, - це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці, раптово з'являючись там, де їх не чекають.

Вас також можуть зацікавити новини: