Остаточні результати операції дорозвідуються.

Вночі українські війська завдали удар по Зміїному, після чого російські окупанти, ймовірно, покинули острів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь"в Facebook.

"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції з завдання вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та, ймовірно, покинув острів", - йдеться в повідомленні.

Зараз на Зміїному пожежа, лунають вибухи.

"Остаточні результати операції дорозвідуються", - додали в командуванні.

Згодом глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив те, що острів Зміїний очищений від росіян.

"На Зміїному росіян більше немає. ЗСУ провели чудову операцію. Все буде Україна", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, цю інформацію прокоментували в міністерстві оборони РФ. Там, втечу російських військових назвали актом доброї волі.

"Сьогодні як крок доброї волі російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що знаходився там", - йдеться в заяві.

Як раніше повідомляв УНІАН, Оперативне командування "Південь" повідомило, що в Чорному морі захисники України продовжують операцію на острові Зміїний, де вдалося вдарити по ще одному гарматно-ракетному комплексу "Панцир - С1". Крім цього, наші військові ліквідували 40 окупантів і знищили багато техніки РФ на півдні.

Це не перший вдалий удар по острову. Там неодноразово знищувалася російська техніка, в тому числі і системи протиповітряної оборони РФ.

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