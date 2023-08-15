До нього увійдуть боєприпаси запчастини, вантажівки та обладнання для розмінування.

Швеція планує надати Україні вже 13-й пакет військової допомоги. Його вартість складає 3,4 млрд шведських крон (приблизно 287 млн євро).

Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон на спеціальній пресконференції, пише SVT. Він також подякував партіям у парламенті за "гарний діалог" щодо ухвалення допомоги. Йонсон очікує, що Ріксдаг схвалить цей пакет цього тижня.

"Контрнаступ зараз в активній фазі. Ми маємо готуватися до того, що ця війна буде затяжною і мати довгострокову перспективу, щоб ми могли підтримувати ту зброю і системи, які передаємо", – наголосив міністр.

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До цього пакету увійдуть, зокрема, боєприпаси та запчастини до систем Stridsfordon 90 та Archer, а також вантажівки та обладнання для розмінування. Йонсон зазначив, що важливо підтримувати українську ППО, а тому Швеція пропонує продати США ракети AMRAAM "повітря-повітря", щоб їх потім передали Україні.

Війна в Україні - допомога Швеції

Цього року Швеція продовжила підтримувати Україну у війні проти РФ. Як повідомляв УНІАН, у січні Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки Archer і протитанкову зброю.

У березні уряд Швеції заявив про готовність передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer і 10 танків Leopard 2.

Згодом стало відомо, що Швеція навчила цілу бригаду ЗСУ на західній техніці.

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