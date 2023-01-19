Стокгольм відправить Києву 50 CV90 і 12 САУ Archer.

Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки і протитанкова зброю.

Як повідомило видання The Local, на прес-конференції у четвер, 19 січня, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про свіжі поставки техніки в Україну для захисту від російської агресії. Сюди відноситься і "перше рішення про початок відправки артилерійської системи Archer в Україну". Точна кількість САУ, які отримають ЗСУ, поки не розголошується. Міністр оборони Швеції Поль Йонсон попросив збройні сили країни надати рекомендацію щодо кількості згаданої техніки, яка знаходиться на зберіганні і може бути відправлена в Україну.

Нагадаємо, Archer — один з кращих представників у своїй ніші. Ця самохідна артилерійська установка стріляє на дистанцію до 60 кілометрів, випускає 21 снаряд за 2,5 хвилини, розгортається і згортається за 30 секунд.

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Свіжий пакет військової техніки також включає 50 бронемашин CV-90 і переносні протитанкові комплекси NLAW. Крістерссон дав наступний коментар щодо поставок: "Військова підтримка має вирішальне значення, вона може визначити, хто перехопить ініціативу цієї зими [на фронті]".

Поставки зброї Україні від Швеції: остання інформація

Раніше ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що ЗСУ отримають 12 Archer. На озброєнні Швеції загалом перебуває 48 цих САУ.

За словами експерта Defence Express Олега Каткова, Archer — це найбільш революційні самохідні артилерійські установки з усіх існуючих. Вони повністю автоматизовані — потрібно лише закласти снаряди в механізм заряджання.

У попередньому пакеті військової допомоги від Швеції були системи ППО і зимовий одяг для ЗСУ.

А ось винищувачі Gripen держава не збирається надавати. Про це заявив Міністр оборони Йонсон на брифінгу в Одесі 11 грудня.

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