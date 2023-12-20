Протягом доби протиповітряною обороною знищено одну керовану ракету Х-59.

Протягом доби Сили оборони вдарили по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а ще два такі удари завдали українські підрозділи ракетних військ.

Українська авіація знищила зенітно-ракетний комплекс противника. Також протягом доби протиповітряною обороною знищено одну керовану ракету Х-59.

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"Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 артилерійських засобів противника", - повідомляє Генштаб.

В той же час окупанти завдали 5 ракетних та 31 авіаційних ударіів по Україні, здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначають у Генштабі.

Війна з Росією - деталі

Сьогодні, 20 грудня, вранці на території тимчасово окупованого Криму знову лунали вибухи. За даними росЗМІ, окупований півострів атакували ракети і дрони, був приліт по Центру далекого космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.

Перша атака сталася в районі 4 ранку в Алушті, попередньо, атака була здійснена з БПЛА : 3 прильоти зафіксовані по території військової частини 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське в Алушті. В результаті атаки один службовець ПУ ФСБ поранений, пошкоджена антена супутникового зв'язку.

Через деякий час була здійснена ще одна атака – за даними ЗМІ, о 5 ранку ракети Storm Shadow вдарили по Центру далекого космічного зв'язку в селі Вітіно Сакського району.

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