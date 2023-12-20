ЗМІ повідомляють про приліт Storm Shadow по Центру космічного зв'язку РФ в Криму.

Вранці 20 грудня на території тимчасово окупованого Криму знову лунали вибухи. За даними росЗМІ, окупований півострів атакували ракети і дрони, був приліт по Центру далекого космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.

Як повідомляє тг-канал "Астра", перша атака сталася в районі 4 ранку в Алушті, попередньо, атака була здійснена з БПЛА. Як мінімум 3 прильоти зафіксовані по території військової частини 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське в Алушті. В результаті атаки один службовець ПУ ФСБ поранений, пошкоджена антена супутникового зв'язку.

Через деякий час була здійснена ще одна атака – за даними ЗМІ, о 5 ранку ракети Storm Shadow вдарили по Центру далекого космічного зв'язку в селі Вітіно Сакського району.

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Повідомляється, що по території центру було зафіксовано як мінімум 2 прильоти, пошкоджено 1 одиницю військової техніки. Постраждалих немає.

Перед цим тг-канал "Кримський вітер" повідомляв про множинні вибухи в Криму. Так, близько опівночі були чутні вибухи з боку Перевального, де дислокується 126 бригада берегової оборони ЧФ. О 4.08 був вибух в районі Євпаторії. О 5.03 було 4 вибухи в районі Красноперекопська.

Центр далекого космічного зв'язку у Вітіно - що відомо

Як пише тг-канал "Кримський вітер", при СРСР центр забезпечував зв'язок з космічними апаратами і займався науковими дослідженнями.

Після анексії Криму Росією на базі Наукового центру була сформована військова частина 81415. Центр став частиною російської системи "ГЛОНАСС". ЦДКС був обладнаний новітньою російською командно-вимірювальною системою "Фазан МТС", що має радіус дії від 100 до 40 000 км. Дана система вирішує завдання з управління всім орбітальним угрупованням Росії. З 2019 року командує в/ч 81415 полковник Дросов Вадим Євгенович.

Удари по Криму - що відомо

5 грудня безпілотники СБУ вразили важливі військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму. В результаті під "роздачу" дронів потрапили ворожі радіолокаційні системи "Небо-м" і П-18 "Терек", система" Байкал-1м " і стоянка вертольотів.

Крім того, вранці 5 грудня українські безпілотники відпрацювали по важливому інфраструктурному об'єкту в тимчасово окупованому Криму, який забезпечує паливом російські війська.

Також раніше в повітряних силах ЗСУ відзначали, що російська ППО в Криму не може впоратися з ракетами західного виробництва, які отримала і використовує Україна.

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