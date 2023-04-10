Позначку в 200 тисяч убитих росіян вже видно на горизонті.

За останню добу українські воїни знищили ще 670 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали вже близько 178 820 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім живої сили окупанти продовжують втрачати бойову техніку. Тільки за останню добу знищено:

1 танк (всього 3637),

4 бойові броньовані машини (7028),

10 артилерійських систем (2750),

1 РСЗВ (534),

11 БПЛА оперативно-тактичного рівня (2323),

5 автомобілів та автоцистерн (5607),

2 одиниці спецтехніки (311).

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Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки залишаються найгарячішими ділянками фронту. Лише за останню добу ворог здійснив там загалом близько 60 атак.

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За словами Олексія Арестовича, сьогодні найбоєздатніше угруповання ворога знаходиться на Лиманському напрямку – в районі Кремінної. Його головним завданням зараз є знищення Сіверської дуги.

Аналітики Інституту вивчення війни констатували, що на захоплених територіях окупанти влаштовують релігійні репресії. Ворог переслідує всі релігійні організації, нав'язуючи свою РПЦ.

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